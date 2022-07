World Games 2022: Das begeisterte DOSB-Vizepräsident Stegemann

Die World Games 2022 im US-amerikanischen Birmingham enden am Sonntag. Der DOSB-Vizepräsident Oliver Stegemann blickt im SPORT1-Interview zurück auf die Wettkampftage.

Nach zehn Wettkampftagen zieht sich der Vorhang der World Games 2022 im US-amerikanischen Birmingham am Sonntag wieder zu.

Im SPORT1 -Interview erklärt der 50-Jährige: „Insgesamt ist das eine wunderbare Performance unserer deutschen Mannschaft.“ Er fügt hinzu, dass es natürlich Sportler bzw. Disziplinen und Situationen gab, in denen es besser laufen hätte können und es noch Potenzial gibt. (Alle News zu den World Games)

Erstmals ein olympisches Dorf

Auch in puncto Miteinander der Athleten sowie in der Aufmachung der Spiele zog er eine positive Bilanz. „Wir hatten hier erstmals ein olympisches Dorf, denn die Sportlerinnen und Sportler wurden in den College-Schlafräumen untergebracht. Ich denke, das wird ein fantastischer Abschluss für diese wunderbaren Spiele.“