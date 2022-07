BVB: Sébastien Haller träumt als Nachfolger von Erling Haaland von neuer Büffelherde

Sébastien Haller tritt bei Borussia Dortmund in große Fußstapfen. Der 28 Jahre alte Ivorer soll die riesige Lücke schließen, die Erling Haaland (85 Tore in 88 BVB-Spielen) nach seinem Abgang zu Manchester City hinterlassen hat. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

In Dortmund will Haller an die erfolgreiche Zeit in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt anknüpfen. Zwischen 2017 und 2019 war der 1,90-Meter-Hüne zusammen mit Luka Jovic und Ante Rebic Teil der berühmten „Büffelherde“, die 2018 den DFB-Pokal holte.