Hammer-Gerücht! Leroy Sané vom FC Bayern zu Real Madrid? Das läuft wirklich

Talent in die Wiege gelegt: Wie Sané Senior die Bundesliga begeisterte

Spanische Medien berichten, dass Leroy Sané kürzlich bei Real Madrid angeboten worden sei. Was ist wirklich dran am Hammer-Gerücht um den Flügelspieler des FC Bayern?

Was aber passiert mit Leroy Sané? Wie unter anderem die spanische Sportzeitung Marca unlängst berichtete, wurde der Nationalspieler von seiner Berater-Agentur LIAN-Sport bei Real Madrid angeboten.

Nach SPORT1 -Informationen weiß Sané nichts von einer solchen Anfrage, es spielt aber auch keine Rolle. Der 26-Jährige kann sich einen Abgang aus München in diesem Sommer überhaupt nicht vorstellen.

Profitiert Sané vom Lewandowski-Abschied?

Ganz im Gegenteil: Sané will wieder angreifen - und er könnte sogar von Lewandowskis Abschied profitieren .

So soll der Flügelspieler seinem Empfinden nach sowohl in Trainingseinheiten als auch bei Spielen zu selten von Lewandowski angespielt worden sein - und dies auch zum Ausdruck gebracht haben.

FC Bayern: Salihamidzic nimmt Sané in die Pflicht

Dennoch: In die richtige Spur finden muss der frühere Schalker in erster Linie selbst - unabhängig davon, wer an seiner Seite spielt. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)