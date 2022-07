7er-Rugby: Deutschland fehlt ein Sieg zu erster WM-Teilnahme

Das Team von Bundestrainer Clemens von Grumbkow bezwang am Sonntag beim Qualifikationsturnier in Bukarest im letzten Vorrundenspiel Wales mit 12:10 und trifft damit als Gruppensieger auf einen vermeintlich schwächeren Gegner im Viertelfinale, in dem bereits die vier verbliebenen Tickets für den Saisonhöhepunkt in Südafrika vergeben werden.