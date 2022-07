Baumgart: "Man sieht, wo noch die kleine Etage fehlt"

Fans begeistern in Köln

Begeistert war Torwart Marvin Schwäbe über das fast ausverkaufte RheinEnergie-Stadion: "Dass in einem Testspiel fast 50.000 im Stadion sind, ist eine absolut geile Atmosphäre."

Baumgart weiß indes, dass die Trauben für den FC in der neuen Saison nach dem Erreichen der Conference League in der vergangenen Spielzeit hoch hängen. "Wir wollen klar bleiben. Klar auf die Aufgabe gucken und auf den Weg, den wir gehen wollen."

Seine Spieler hätten mit 52 Punkten in der vergangenen Spielzeit "Außergewöhnliches für Köln geschafft. Da dranzubleiben und in die Nähe zu kommen, wäre ein großes Ziel, aber auch ein schwieriges Ziel", so der FC-Coach: "Unsere Idee vom Fußballspielen war gut. Darauf wollen wir aufbauen."