FC Bayern: Kahn-Ansage zu Cristiano Ronaldo - kein Lewandowski-Nachfolger!

Ronaldo-Deal passt nicht zu den Ideen der Bayern

Fakt ist: Ronaldo will sich weiter in der Champions League beweisen, mit seinem aktuellen Klub ist das in der bevorstehenden Saison unmöglich. Das Problem: Der 37-Jährige hat in Manchester noch einen Vertrag bis 2023, der neue Trainer Erik ten Hag plant fest mit dem Superstar.