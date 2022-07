Folgen der Sturzverletzungen: Roglic steigt aus Tour aus

So hat er sich die Frankfurt-Rundfahrt sicher nicht vorgestellt: Primoz Roglic ist vor der 15. Etappe aus der Tour de France ausgestiegen.

„Wir haben diese Entscheidung getroffen, damit meine Verletzungen richtig ausheilen können“, sagte der 32-Jährige vom Team Jumbo-Visma. Roglic war als Mitfavorit in die Tour gestartet, lag im Gesamtklassement aber mit einem Rückstand von mehr als 33 Minuten nur auf dem 21. Rang.

Roglic trotz bitterem Tour-Verlauf stolz

Es ist das zweite Jahr in Folge, in dem Roglic die Tour de France nicht beendet. Vergangenes Jahr stürzte er ebenfalls früh und gab schließlich nach der achten Etappe in Tignes auf.