EM: DTB-Frauen nominiert - Toba gewinnt erste Quali

Kim Bui führt das fünfköpfige Frauen-Aufgebot des DTB für die Kunstturn-EM Mitte August im Rahmen der European Championships in München an.

Nach ihrem Sieg in der zweiten internen Qualifikation in Frankfurt/Main wird Vize-Meisterin Kim Bui das fünfköpfige Frauen-Aufgebot des Deutschen Turner-Bundes (DTB) für die Kunstturn-Europameisterschaften Mitte August im Rahmen der European Championships in München anführen.

Bei den Männern gewann der Hannoveraner Andreas Toba, Vize-Europameister am Reck, das erste interne Ausscheidungsturnen in Kienbaum vor Lukas Dauer (Unterhaching), Olympia-Zweiter am Barren, sowie Nils Dunkel aus Halle. Die EM-Nominierung erfolgt nach einer zweiten EM-Qualifikation am 7. August.