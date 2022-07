FC Bayern: Nagelsmann reagiert auf Lewandowski-Abgang! "Eine große Chance"

Julian Nagelsmann sieht in dem Abgang von Robert Lewandowski nicht nur einen Verlust, sondern auch eine Chance.

„Es ist eine große Herausforderung, ihn zu ersetzen“, sagte der Trainer des FC Bayern dem Bayerischen Rundfunk bei der Teampräsentation in der Allianz Arena am Samstag. Zuvor hatte sich sein Goalgetter von der Mannschaft verabschiedet, er geht zum FC Barcelona. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die Verpflichtung eines hochkarätigen Mittelstürmers als Ersatz sieht er als schwierig an: „Grundsätzlich ist der Stürmermarkt jetzt nicht so propper gefüllt in Europa, dass man sagen kann, da kann man sich frei bedienen und da ist alles kostengünstig.“