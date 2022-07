Tour de France 2022: Feuer-Horror auf der 14. Etappe - Polizei-Auto brennt völlig aus

Wie der ehemalige deutsche Radrennfahrer und ARD -Experte Fabian Wegmann in seiner Instagram-Story zeigte, stand der Wagen meterhoch in Flammen.

Tour-Verantwortliche kühlen Asphalt mit Wasser

Polizeiauto vollständig ausgebrannt

Geschke trägt weiter das Bergtrikot

Ebenfalls Grund zum Jubel hat Simon Geschke. Der Deutsche wird auch am kommenden Tag zum sechsten Mal in Folge mit dem gepunkteten Trikot des führenden in der Bergwertung in die Etappe gehen.