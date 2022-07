"Geht jetzt um alles": DFB-Team fiebert Österreich entgegen

Milton Keynes (SID) - Bei der nächtlichen Fahrt zurück zum Basislager richtete Martina Voss-Tecklenburg ihren Blick zügig auf das EM-Viertelfinale. "Ab 23 Uhr geht der Fokus auf Österreich", kündigte die Fußball-Bundestrainerin vor dem ersten K.o.-Spiel am Donnerstag (21.00 Uhr/ARD und DAZN) an, ehe sie am Stadium MK in den Bus gen London-Brentford kletterte.