Lückenkemper sprintet ins Halbfinale

Lückenkemper läuft ins WM-Halbfinale © AFP/SID/BEN STANSALL

SID

Sprinterin Gina Lückenkemper ist bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene/Oregon ins Halbfinale über 100 m eingezogen.

Sprinterin Gina Lückenkemper ist bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene/Oregon ins Halbfinale über 100 m eingezogen. Die 25 Jahre alte Westfälin, die für Berlin startet und in den USA trainiert, lief am Samstagabend in der ersten Runde nach einem schwachen Start noch gute 11,09 Sekunden.

Siegerin in Lückenkempers Rennen wurde die Jamaikanerin Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,87), die zuletzt dreimal in Folge Weltmeisterin geworden war. Einen Lauf später setzte sich Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah, ebenfalls Jamaika durch, die in 11,15 Sekunden aber nicht den starken Eindruck ihrer Landsfrau hinterließ. Vorlaufschnellste war die britische Europameisterin Dina Asher-Smith (10,84). Alexandra Burghardt (Burghausen/11,29) schied als Sechste ihres Laufes aus.

Das Halbfinale und das Finale finden am Sonntagabend statt. Die letzte deutsche Medaille im Frauensprint hatte Katrin Krabbe als Weltmeisterin 1991 in Tokio geholt. Zuletzt stand Melanie Paschke 1997 in einem 100-m-WM-Finale, damals wurde die Wattenscheiderin Sechste.