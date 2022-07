2. Bundesliga, Karlsruher SC: Christian Eichner sieht KSC nicht als Aufstiegskandidat

SPORT1: Herr Eichner, Sie waren immer Trainer in Karlsruhe, haben viele Jahre in der Jugend gearbeitet. Seit etwas mehr als zwei Jahren sind Sie Cheftrainer der Profis. Perfekt für Sie, oder?

Eichner: „Verlässlichkeit, Demut und eine gewisse Selbsteinschätzung“

Eichner: Ich habe die Überzeugung, dass man zu dem, was man auf dem Feld sieht, eine Verbindung zum Menschen Christian Eichner sehen sollte. Mir sind Attribute wie Verlässlichkeit, Demut, eine gewisse Selbsteinschätzung und eine Riesen-Portion Spaß wichtig. Wenn mein Trainerteam und ich den nicht hätten, würde der Job keinen Sinn machen. Das sind Parameter, die uns tragen. Am wichtigsten ist mir, dass die Spieler sich wohlfühlen. Gewisse Wohlfühlfaktoren sind neben einer gesunden Härte einfach Nährstoffe für Erfolg.

Eichner: „Ich bin da entspannt“

Eichner: Schon. Aber ich habe langfristig beim KSC verlängert, das war der Wunsch des Klubs. Ich bin da entspannt. Für mich ist die Laufzeit gar nicht so entscheidend, wenn man sich ohnehin vertraut. Klar ist aber auch, dass die Entwicklung des Klubs einigen Leuten in der Branche nicht verborgen geblieben ist. Dass es da zuletzt auch das ein oder andere Interesse gab, ist legitim. Das ist eine Bestätigung unserer Arbeit. Vor uns liegt eines der herausforderndsten Jahre mit dem KSC und das will ich mit meinem Team meistern.

Eichner: Beim KSC unterliegen wir nach wie vor dem Spagat aus den Dingen, die den Verein in der Vergangenheit immer mal wieder zurückgeworfen haben. Da gab es alleine zwei Abstiege in die 3. Liga . Außerdem gab es da den Corona-Virus, der auch bei den Klubs einiges durcheinander gewirbelt hat. Und wir haben einer der besten Stürmer der alten Zweitliga-Saison verloren.

Weggang von Hofmann wiegt schwer

Eichner: Extrem schwer. Wir müssen uns schnell dieser Situation stellen. Philipp ist ein kompletter und wuchtiger Stürmer mit einem großartigen Spielstil. Das Gesamtpaket hat einfach gepasst bei ihm. Wir hatten dem Sportler Hofmann gegenüber immer absolutes Verständnis. Wer einmal Bundesliga geschnuppert hat, der weiß, wie geil das ist. Für uns bedeutete das, ob wir einen 1-zu-1-Ersatz für Philipp bekommen würden. Groß, wichtig, torgefährlich, super Typ - all das war er und das ist nicht einfach, so einen Spieler wiederzufinden.

Eichner: Wir haben versucht, Philipps Abgang zu kompensieren und auf mehrere Schultern zu verlegen. Zudem haben wir aus der Schweiz Simone Rapp verpflichtet, der diese Merkmale mitbringt, aber auch noch Anpassungszeit an die 2. Liga benötigt. Wir mussten nun also auch ein System mit zwei Spitzen erarbeiten.

Eichner: Es war schon eine schwierige Situation, als Philipp damals vor dem ersten Saisonspiel in Hannover zu uns kam und meinte, er könne nicht spielen. Wir haben das damals wahrgenommen und ich wollte keinen Spieler aufstellen, der sich nicht bereit fühlte, zu spielen. Dann gab es keine Freigabe und Philipp hat dann dennoch abgeliefert. Es war eine tolle Zeit und der VfL Bochum hat einen Spieler bekommen, der alles dafür geben wird, auch in der Bundesliga zu funktionieren.

So schätzt Eichner die 2. Liga ein

Eichner: Nein. Weil wir noch nicht in der Lage sind, den nächsten notwendigen wirtschaftlichen Schritt zu gehen. Zumal das Stadion noch nicht fertig ist. Wir können auf dem Transfermarkt noch nicht in Regale reingreifen, in die andere Klubs wie selbstverständlich reingreifen. Für uns steht der Klassenerhalt über allem. Das wird nicht jeder sexy finden, aber so ist es nun mal. Zlatan (Co-Trainer Bajramovic, d. Red.) und ich wären doch die Ersten, die wieder Bock hätten, um den Aufstieg mitzuspielen.