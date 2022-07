Bundesliga-Barometer: So denken die Fans über die Investitionen ihrer Vereine

Bei den Bundesligisten gehen die Vorbereitungen auf die neue Saison in die heiße Phase. Dabei gilt es zwischen Kaderplanung und langfristigen Investitionen abzuwägen. Die Fans haben dabei eine klare Präferenz.

Die 60. Bundesliga-Saison steht in den Startlöchern und die Vereine gehen mit ihren Planungen in die finale Phase.

Fans wollen Investitionen in die Mannschaftsstärke

Aber haben die Verantwortlichen damit auch im Interesse der Fans gehandelt oder hätten sich diese lieber andere Schwerpunkte bei Investitionen in diesem Sommer gewünscht?

Wie das Bundesliga-Barometer zeigt, haben die Vereine alles richtig gemacht. In der Umfrage, an der 5.420 Fans teilnahmen, stand der Wunsch nach Verbesserungen in der Mannschaft für diese Saison ganz oben auf der Wunschliste.