Hürden-Star Warholm gewinnt Vorlauf ohne Probleme

Norwegens Hürdenstar Karsten Warholm scheint trotz seiner Oberschenkelverletzung gerüstet für das Projekt Titelverteidigung bei der Leichtathletik-WM in Eugene. Der Olympiasieger und Weltrekordler gewann seinen Vorlauf am Samstag dem Anschein nach ohne Probleme in 49,34 Sekunden. Warholm hatte zuvor in dieser Saison kein einziges Rennen bestritten.

Bester in der ersten Runde war der Este Rasmus Mägi in 48,78 Sekunden. Ein deutscher Läufer war über die Hürdenrunde nicht am Start. Das Halbfinale findet am Sonntag, das Finale am Dienstag statt.