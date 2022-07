2. Liga: 1. FC Magdeburg – Fortuna Düsseldorf, 1:2 (0:1)

Der 1. FC Magdeburg hat zum Auftakt der neuen Saison in der 2. Liga einen Heimsieg verpasst. Gegen Fortuna Düsseldorf erlitt Magdeburg am Samstag eine 1:2-Niederlage.

Im ersten Durchgang hatte die Fortuna etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. Unter dem Strich nahm Düsseldorf beim 1. FC Magdeburg einen Auswärtssieg mit.

Als Nächstes steht für Magdeburg eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (13:30 Uhr) geht es gegen den Karlsruher SC. Fortuna Düsseldorf tritt bereits zwei Tage vorher gegen den SC Paderborn 07 an (18:30 Uhr).