Motorsport: NASCAR-Star Bobby East ermordet - Obdachloser erschossen

In den USA ereignet sich ein Drama um den ehemaligen NASCAR-Fahrer Bobby East. Der 37-Jährige wird niedergestochen an einer Tankstelle aufgefunden, der mutmaßliche Täter wird erschossen.

Bereits am Mittwoch wurde Bobby East an einer Tankstelle in Westminster, Kalifornien niedergestochen. Das Westminster Police Department, das umgehend zum Tatort gerufen wurde, vermeldete, dass das Opfer „am Boden liegend mit einer schweren Stichwunde im Brustbereich“ aufgefunden wurde.

Verdächtiger von der Polizei erschossen

Am Freitag führte ein SWAT-Team im Zusammenhang mit der Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter eine Wohnungsdurchsuchung in Anaheim durch. Dabei wurde der Betroffene bei einem Schusswechsel erschossen. Polizeibeamte wurden nicht verletzt, allerdings traf eine Kugel einen Polizeihund. Die Polizei untersucht die Schießerei noch.

East war ein Star in der Stock-Car-Szene. Insgesamt gewann er drei nationale USAC-Fahrertitel (United States Auto Club) und die SAC-Silver-Crown-Meisterschaft (2004, 2012, 2013). Seinen ersten Sieg errang East, dessen Vater als Autokonstrukteur in der USAC Hall of Fame verewigt ist, im Alter von 16 Jahren bei den USAC National Midgets. Dafür wurde er von der USAC zum Rookie of the Year gekürt.