Regionalliga Bayern: FC Bayern München II feiert Auftaktsieg gegen Eichstätt - Brazzo-Neffe macht Deckel drauf

In der Regionalliga startet die zweite Mannschaft des FC Bayern München erfolgreich in die Saison. Für den Schlusspunkt sorgt ein besonderer Spieler.

Zum Auftakt in die Regionalliga Bayern feiert der FC Bayern München II einen klaren 4:0-Erfolg beim VfB Eichstätt. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

„Ich freue mich unglaublich über dieses Spiel und diesen Start in die Saison. Mit unserem jungen Kader und vielen neuen Spielern haben wir heute verdient gewonnen. Wir können glücklich zurück nach München fahren“, war Trainer Martin Demichelis nach dem Spiel voll des Lobes für sein Team.

Schon früh gaben ihm seine Jungs erstmals Grund zum Jubeln. Bereits in der 13. Minute sorgte Hyunju Lee per Kopfball für die Führung und stellte die Weichen so auf Sieg.