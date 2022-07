IEM Cologne: Finale der Giganten! FaZe folgt Na'Vi ins Finale

Der FaZe Clan folgt Na'Vi ins Finale der IEM Cologne © IEM Cologne via Twitter

Was war das für ein grandioser Auftritt gestern von den Movistar Riders ? Das erste Mal auf einer solch gewaltigen Stage wie der IEM Cologne, nur um dann direkt das im Vorfeld der Partie favorisierte Team Liquid aus dem Turnier zu werfen.

IEM Cologne: Movistar Riders vs. FaZe Clan

Doch während man dort gestern noch mit 16:9 über Team Liquid drüberfuhr, fanden sich die sympathischen Spanier gegen FaZe dieses Mal auf der anderen Seite wieder. Mit 11:4 konnte Finn „ karrigan “ Andersen und sein Team die erste Halbzeit für sich entscheiden. Zwar kamen die Riders in Hälfte zwei besser ins Spiel, aber gerade als sie sich anschickten die Partie tatsächlich zu drehen, beendete Russel „ Twistzz “ Van Dulken alle Hoffnungen als er einen 1v3 clutchte und damit den Matchpoint für FaZe verwandelte.

Spiel zwei wurde dann auf Nuke ausgetragen. Hälfte eins war ein konstantes Hin und Her zwischen den beiden Teams. So war es kaum verwunderlich, dass es am Ende 8:7 ausging. Zugunsten der Movistar Riders.