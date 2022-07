Anzeige

Leichtathletik-WM: Hürdensprinter Traber scheidet aus Leichtathletik-WM: Traber früh raus

Gregor Traber (l.) scheidet im Vorlauf aus © AFP/SID/JEWEL SAMAD

SID

Hürdensprinter Gregor Traber (Tübingen) ist bei der Leichtathletik-WM in Eugene/Oregon in 13,71 Sekunden in seinem Vorlauf über 110 m ausgeschieden. Der 29-Jährige kam auf Platz sieben seines Rennens und war damit chancenlos.