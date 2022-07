Anzeige

FeWC: Last-Minute-Drama! Umut zieht gegen Top-Favorit ins WM-Halbfinale von FIFA 22 ein FeWC: Umut erreicht WM-Halbfinale

Umut "RBLZ_Umut" Gültekin steht im Halbfinale der FIFA-WM © @FIFAe

Marc Engelbrecht

Umut Gültekin hat das Halbfinale der Einzelspieler-WM in FIFA 22 erreicht. In einem hochdramatischen Match setzte sich der Deutsche gegen Top-Favorit Matias Bonanno durch.

Drama pur in Kopenhagen. Beim FIFAe World Cup in FIFA 22 stand zwar gerade einmal die Runde der letzten Acht auf dem Plan, doch wer die Paarung der abschließenden Viertelfinal-Partie gesehen hat, der wusste, hier wird womöglich bereits der spätere WM-Sieger gefunden. Und die Zuschauer wurden nicht enttäuscht. Ein Spiel mit Potenzial für die Geschichtsbücher.

Mit Matias „matiasbonanno9″ Bonanno und Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin standen sich zwei absolute Turnier-Favoriten gegenüber. Sowohl die Playoffs zur Weltmeisterschaft als auch die Gruppenphase des FeWC konnten beide mit Bravour meistern. Nach dem Überstehen des Achtelfinals sollte es nun zum direkten Duell kommen.

FeWC: Umut schlägt Matias in dramatischem FIFA-22-WM-Viertelfinale

Wer sich ein Offensiv-Feuerwerk gewünscht oder zumindest erhofft hatte, der wurde enttäuscht. Das Match avancierte stattdessen zur absoluten Nervenschlacht. Torchancen waren Mangelware. Dafür sorgte vor allem Matias. Der Argentinier baute mit seiner 5er-Kette ein nahezu undurchdringliches Bollwerk auf, gegen das Umut keine spielerischen Mittel fand.

Im Hinspiel konnte sich der Leipzig-Profi nicht eine hochkarätige Möglichkeit erarbeiten. Sein Kontrahent erzielte dagegen mit einem ansehnlichen Treffer das scheinbar goldene Tor in Richtung Halbfinale. Mit einem doppelten Flick-Up zauberte er die Kugel über Umuts Verteidiger und hämmerte ihn anschließend mit R9-Moments per Volleyabnahme in die Maschen.

Letztlich blieb es nur bei diesem einen Treffer. Alles war noch drin für den deutschen Vizemeister und Club-Championship-Gewinner. Mund abputzen war die Devise. Im Rückspiel rannte Umut unermüdlich an und wechselte schließlich von seiner 3-5-2-Formation auf das 4-3-2-1 mit offensiveren Außenverteidigern. Ein Treffer musste her. Alles oder nichts.

Und tatsächlich konnte der 19-Jährige die Bella Arena in der dänischen Hauptstadt nochmal zum Ausrasten bringen. Mit dem Last-Minute-Ausgleich in der 88. Minute rettete er sich in die Verlängerung. Matias konnte den scharf gespielten Pass in die Box dieses Mal nicht verhindern. Umut fand seinen Mbappe, legte mit einer Bärenruhe quer auf CR7 und versenkte den Ball im Netz. Reaktion? Fehlanzeige.

Nur Sekunden vorher hatte man die Nervosität beider Akteure förmlich durch den Bildschirm spüren können. Erst brachte sich der Deutsche durch ungenaue Controller-Eingaben um eine verheißungsvolle Torchance, dann schienen die zittrigen Finger Matias von einer überlegten Klärungsaktion abzuhalten. Stattdessen lief er ins Aus. Die Folge: Pure Ekstase im deutschen Fanlager.

Doch noch war das Spiel nicht entschieden. In der Verlängerung war dem Argentinier allerdings der Schock des späten Gegentreffers anzumerken. Seine defensive Stabilität geriet ins Wanken und Umut wusste die ungewohnten Schwächen zu nutzen. Schon in der 93. Minute brachte er sich mit 2:1 in Führung und legte sogar noch zwei Treffer nach. Ein Wahnsinn!