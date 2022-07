Leichtathletik-WM: Krause erreicht Finale knapp

Treffen in Berlin: Was machen Neymar und Alica Schmidt hier?

Gesa Felicitas Krause ist bei der Leichtathletik-WM in Eugene/Oregon hauchdünn ins Finale eingezogen. Lea Meyer scheidet nach einem dramatischen Sturz unglücklich aus.

Am Samstagmorgen Ortszeit kam die 29-Jährige aus Trier im zweiten und sehr schnellen Vorlauf in 9:21,02 Minuten auf Platz sieben - mit acht Hundertstelsekunden Vorsprung reichte das für das Endlauf-Ticket.

Die jeweils ersten drei der drei Vorläufe sowie die insgesamt sechs nächstbesten Athletinnen zogen ins Finale am Mittwoch (19.45 Uhr Ortszeit/4.45 MESZ am Donnerstag) ein. „Ich bin wirklich stolz auf das Rennen, im Moment kann ich nicht mehr mobilisieren“, sagte Krause im ZDF .

Krause hatte 2015 in Peking und 2019 und in Doha bei den Weltmeisterschaften jeweils Bronze geholt. 2017 blieb sie nach einem Sturz im Finale in Topform ohne Edelmetall.