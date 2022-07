Tour de France 2022: Michael Matthews gewinnt 14. Etappe - Simon Geschke weiter im gepunkteten Trikot

„Ich war nicht bei 100 Prozent. Am Ende sind das halt die fünf Prozent, die fehlen, um hier um den Sieg mitzufahren“, sagte ein genervter Kämna im Ziel: „Ich habe mein Bestes gegeben, was soll man machen.“ Das enorm heiße Wetter war jedoch kein Problem für den 25-Jährigen, wie er in der ARD betonte. „Es ist nicht mein Traumwetter, aber bis auf den letzten Berg war es okay.“

Geschke baut deutsche Bestleistung aus

Grund zum Jubel hat Simon Geschke. Der Deutsche wird auch am kommenden Tag zum sechsten Mal in Folge mit dem gepunkteten Trikot des führenden in der Bergwertung in die Etappe gehen. Der 36-Jährige hatte am Vorabend zum fünften Mal das gepunktete Trikot übergestreift bekommen und damit im Herbst seiner Karriere die bisherige deutsche Bestmarke von Marcel Wüst aus dem Jahr 2000 überboten. (SERVICE: Bergwertung der Tour de France)