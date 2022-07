Lewandowskis Berater bedankt sich beim FC Bayern

Lewandoski-Berater Zahavi richtet Dank an FC Bayern © AFP/SID/FRANCK FIFE

Robert Lewandowskis Berater Pini Zahavi nach dem vereinbarten Wechsel seines Mandaten von Bayern München zum FC Barcelona die Zusammenarbeit mit dem deutschen Rekordmeister gelobt. Er wolle dem FC Bayern, und besonders besonders Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand und Hasan Salihamidzic dafür „danken, dass sie Roberts Traum von einer neuen Herausforderung in seiner Karriere letztendlich verstanden und respektiert haben“, sagte er bei Sky.

Zahavi berichtete, die Verhandlungen hätten sich am Freitag bis Mitternacht hingezogen. "Am Ende denke ich, dass jeder als Gewinner aus dieser Geschichte hervorgeht", sagte er. "Robert hat es verdient, nach so vielen tollen Jahren und treuen Diensten für den FC Bayern München mit erhobenem Haupt eine neue Herausforderung anzunehmen."