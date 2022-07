2. Liga: SSV Jahn Regensburg – SV Darmstadt 98, 2:0 (1:0)

Der SSV errang am ersten Spieltag einen 2:0-Sieg gegen Darmstadt.

Patric Pfeiffer vom SV Darmstadt 98 wurde in der 36. Minute mit der Gelb-Roten Karte belegt und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. Ein Tor mehr für Regensburg machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Mit dem Abpfiff durch den Schiedsrichter war dem Gastgeber der Start ins neue Fußballjahr geglückt. Gegen Darmstadt fuhr der SSV Jahn Regensburg einen 2:0-Sieg auf eigenem Platz ein.

Als Nächstes steht für den SSV Jahn Regensburg eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (13:30 Uhr) geht es gegen DSC Arminia Bielefeld. Der SV Darmstadt 98 tritt bereits zwei Tage vorher gegen den SV Sandhausen an (18:30 Uhr).