2. Liga: FC St. Pauli – 1. FC Nürnberg, 3:2 (3:0)

Die Überlegenheit von St. Pauli spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Obwohl dem Gastgeber nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der Club zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:2.

Der FC St. Pauli tritt am kommenden Samstag bei Hannover 96 an, Nürnberg empfängt am selben Tag SpVgg Greuther Fürth.