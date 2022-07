2. Liga: SV Sandhausen – DSC Arminia Bielefeld, 2:1 (1:0)

Zur Pause reklamierte der Gastgeber eine knappe Führung für sich. In der 46. Minute ging es schließlich bergab für DSC Arminia Bielefeld, als man in Person von Silvan Sidler einen Platzverweis kassierte und folglich in Unterzahl agierte. In den 90 Minuten waren die Sandhäuser im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als die Arminia und fuhren somit einen 2:1-Sieg ein.