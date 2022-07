Offiziell: FC Bayern verlängert mit Serge Gnabry - Star bleibt langfristig

Bei der Teampräsentation in der Allianz Arena am Samstag gaben die Münchner bekannt, dass sich der deutsche Nationalspieler bis 2026 an den deutschen Rekordmeister gebunden hat.

Die Verlängerung mit dem 27-Jährigen hatte sich in den vergangenen Tagen angekündigt - nachdem ein Abschied in der Zwischenzeit nicht mehr ausgeschlossen schien.

Darum bleibt Gnabry bei den Bayern

„Ich habe mir viele Gedanken gemacht, was ich als Spieler für die nächsten Jahre will – und kam zu dem Schluss: Ich will beim FC Bayern bleiben, hier wieder alles gewinnen und etwas erleben – vor allem noch einmal den Champions League-Titel feiern, aber diesmal mit unseren Fans“, sagte Gnabry in einer Mitteilung der Bayern.