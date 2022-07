Fürth holt nach Rückstand noch einen Punkt gegen Kiel

Erstliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth hat am ersten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gute Nehmerqualitäten gezeigt.

Erstliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth hat am ersten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gute Nehmerqualitäten gezeigt. Das Kleeblatt holte nach Rückstand noch ein 2:2 (0:1) gegen Holstein Kiel, verpasste aber den durchaus möglichen Sieg.

Timo Becker (29.) hatte die Norddeutschen in Führung gebracht, doch Julian Green (48.) gelang der Ausgleich. Timothy Tillman (76.) schoss die Gastgeber sogar in Führung, aber Alexander Mühling (81., Foulelfmeter) sicherte den Norddeutschen am Ende doch einen Punkt.