Bundesliga: Teampräsentation des FC Bayern München ohne Robert Lewandowski

Der FC Bayern München zeigt sich seinen Fans bei der traditionellen Teampräsentation in der Allianz Arena. Gesprächsthema Nummer eins bleibt aber der Abgang von Robert Lewandowski.

Drei Wochen vor dem Start der Bundesliga lädt der deutsche Rekordmeister ab 15 Uhr in die heimische Allianz Arena zur Teampräsentation ein. Torjäger Robert Lewandowski werden die Fans allerdings nicht mehr zu Gesicht bekommen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

+++ Trainingseinheit im Stadion +++

+++ Gnabry verlängert seinen Vertrag +++

+++ Mané feiert Bayern-Debüt +++

Besonderer Applaus brandet im weiten Rund der Allianz Arena selbstverständlich auf, als Sadio Mané aus dem Spielertunnel kommt. Der Seneglase und Neuzugang vom FC Liverpool klatscht dabei selbst in Richtung der Ränge und schweift seinen Blick lange über die Tribüne.

+++ Auch Gravenberch ist neu dabei +++

+++ Mazraoui wird empfangen +++

+++ Neuer macht den Anfang +++

Wie gewohnt führt Stadionsprecher Stephan Lehmann die anwesenden Fans durch das Programm. Als ersten Akteur ruft er selbstverständlich die Nummer eins und Kapitän Manuel Neuer zu sich. „Wir freuen uns auf die kommende Saison und wollen voll angreifen“, sagt der deutsche Nationaltorhüter anschließend am Mikrofon.

+++ Verabschiedung von der Mannschaft +++

Am heutigen Samstagmorgen stand Robert Lewandowski wohl zum letzten Mal auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße. Wie SPORT1 erfuhr, war es der ausdrückliche Wunsch des Torjägers noch einmal mit seinen langjährigen Mitspielern zu trainieren und sich ordentlich von ihnen zu verabschieden – was er dann auch tat.