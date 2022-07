Robert Lewandowski weg, Hasan Salihamidzic unter Druck: Kommentar von Pit Gottschalk

Fünf Tore in neun Minuten! Lewandowskis magischer Abend

Auf den ersten Blick darf man Bayern München durchaus zu seinem jüngsten Transfergeschäft gratulieren. Für jedes Tor, das Robert Lewandowski nicht beim Rekordmeister schießt, zahlt der FC Barcelona jetzt eine Million Euro Ablöse; also 45 bis 50 in Summe .

Obendrein spart die Personalabteilung 20 bis 25 Mio. Euro Gehalt 2022/23, was einerseits die Vertragsverlängerung mit Serge Gnabry erleichtert hat und andererseits Luft für die geplanten Zugänge Matthijs de Ligt (Juventus Turin) und Konrad Laimer (RB Leipzig) verschafft. ( Weg frei für de Ligt )

Bei aller Freude über die spannende wie gelungene Import/Export-Aktivitäten von Sportvorstand Hasan Salihamidzic sollte eines nicht in Vergessenheit geraten: Drei Wochen vor Bundesliga-Start fehlt Bayern München nun ein Torjäger von Weltklasse-Format. ( Emotionaler Abschied von Lewandowski )

Keinesfalls darf man dem Irrglauben verfallen, dass eine Systemumstellung von Trainer Julian Nagelsmann alle Sturmprobleme beseitigt. Wäre das so, hätte man die Variante in der Rückrunde häufiger sehen müssen, als die Ladehemmung in der Champions League offensichtlich wurde.