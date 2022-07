109. Tour de France: Vorschau auf die 15. Etappe

Am Sonntag fährt das Peloton nach Carcassonne © AFP/SID/MARCO BERTORELLO

Vor dem letzten Ruhetag könnten die "echten" Sprinter wieder am Zug sein. Doch auch Ausreißergruppen werden sich auf der über 200 km langen Etappe Hoffnungen auf den Sieg machen. Nach dem Start in Rodez fährt das Peloton über leicht welliges Terrain bis ins mittelalterliche Städtchen Carcassonne, was hierzulande vor allem Fans von Gesellschaftsspielen ein Begriff sein dürfte.