Magdeburgs Trainer Titz vor Saisonauftakt: "Haben Qualität"

„Das Spiel wird einen Tick schneller“

Dem will Titz die Stärken der eigenen Mannschaft entgegensetzen. "Wir wollen alles mitnehmen, was uns stark gemacht hat", so der Coach: "den Gegner hoch anlaufen und ins Gegenpressing gehen, sehr schnell und aggressiv in die Zweikämpfe kommen, und versuchen, das Spiel des Gegners nicht zu sehr an unser Tor gelangen zu lassen." Und dann sollen die schnellen und spielstarken Spieler mit ihrer Kreativität Überzahlsituationen herstellen. "Das wollen wir auch in dieser Saison hinbekommen", so Titz.