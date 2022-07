Tour de France 2022: 14. Etappe heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Bei der Tour de France steht die 14. Etappe an. Bei der Strecke zwischen Saint-Etienne und Mende bleiben die ganz großen Höhen aus, der Schlussanstieg hat es aber in sich.

Nach den Strapazen in den Alpen zu Wochenbeginn geht es bei der Tour de France im Anschluss an die leichtere Etappe am Freitag auch am Wochenende nicht in die ganz großen Höhen.