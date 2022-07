Robert Lewandowski trainiert ein letztes Mal mit Bayern - Verabschiedung vor Barcelona-Wechsel

Robert Lewandowski absolviert eine letzte Trainingseinheit an der Säbener Straße. Vor seinem Abgang in Richtung Barcelona verabschiedet sich der Superstar von der Mannschaft.

Der Superstar stand etwas überraschend am Samstagvormittag mit seinen langjährigen Kollegen an der Säbener Straße auf dem Platz, obwohl sich sein Abschied wenige Stunden zuvor entscheidend konkretisiert hatte .

Wie SPORT1 erfuhr, soll er München aber noch am Samstag verlassen und entsprechend auch nicht an der Teampräsentation in der Allianz Arena am Nachmittag teilnehmen. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)