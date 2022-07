Wirbel um de Ligt und Bayern-Wechsel: Privatjet aus Turin landet in der Nähe von München

In den vergangenen Tagen war es um den niederländischen Nationalspieler wieder etwas ruhiger geworden, nachdem sich Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Montag zu ersten Verhandlungen in Italien eingefunden hatte . Doch beim FCB ist es eigentlich nie ruhig. Und selbst die kleinsten Details können zu Schlagzeilen werden.

Eines dieser Details, von dem nun die Münchner TZ berichtet: Am Freitag ist in Oberpfaffenhofen ein Privatjet aus Turin gelandet. Dies zeigen Daten des Onlinedienstes Flightradar24 .

Demnach kam die Maschine um 18.04 Uhr an. Ob de Ligt tatsächlich an Bord war? Oder eine Delegation aus Turin für weitere Verhandlungen, wie das Blatt spekuliert? Darüber gibt es keine Informationen.

Sané landete einst auf Sonderflughafen

Fakt ist jedoch: Der FC Bayern benutzt den kleinen Sonderflughafen in der Nähe von München gerne als Ausweichoption, wenn man nicht unbedingt gesehen werden will. So kam zum Beispiel einst der Nationalspieler Leroy Sané nach seinem Transfer von Manchester City dort an.