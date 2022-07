Anzeige

WWE SmackDown: Ringrichter-Überraschung enthüllt - naht Bruch der Street Profits? WWE-Überraschung enthüllt - naht Knall?

Die Fehde zwischen den Usos und den Street Profits gipfelt beim WWE SummerSlam © WWE

Bei Friday Night SmackDown enthüllt WWE Legende Jeff Jarrett als Ringrichter des Tag-Team-Titelmatchs beim SummerSlam. Mündet es im Bruch der Street Profits?

Bei der letzten WWE-Großveranstaltung Money in the Bank war ihr Match der Showstealer, der Rückkampf beim SummerSlam heizt sich weiter auf - um bald in einem großen Knall zu münden?

Bei der TV-Show Friday Night SmackDown wurde die Fehde zwischen den Tag-Team-Champions Jimmy und Jey Uso sowie den Street Profits weiter vorangetrieben, unter anderem mit der Enthüllung des Gastringrichters für den Showdown in zwei Wochen. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Die Rivalität wurde zudem mit einer weiteren Kontroverse aufgeladen, die weitere Aufmerksamkeit auf ihr potenzielles Ende lenkt: Es gibt laute Spekulationen, ob sie zum Bruch der Street Profits führen wird - weil WWE einen der beiden als potenziellen Einzelstar der Zukunft identifiziert haben soll.

Usos vs. Street Profits: Jeff Jarrett Ringrichter beim SummerSlam

Bei SmackDown gab es als Vorgeschmack auf den Titelkampf ein Einzelmatch zwischen Angelo Dawkins und Jimmy Uso. Dawkins siegte, Ringrichter-Veteran Charles Robinson übersah dabei aber, dass Usos Schulter die Matte verlassen hatte, bevor er bis drei gezählt hatte, der Sieg war also irregulär - und spiegelte damit das Ende bei Money in the Bank, als die Usos siegten, obwohl die Schultern von Dawkins‘ Partner Montez Ford beim Pinfall oben waren.

Infolge der Ereignisse gibt es nun also auf beiden Seiten Unmut, was der als Lenker des WWE-Programms dargestellte Adam Pearce zum Anlass nahm, den Gastringrichter für das SummerSlam-Match zu enthüllen: WWE Hall of Famer Jeff Jarrett, in der Liga angestellt als Live-Event-Koordinator und eine lokale Legende in Nashville, dem Schauplatz der Veranstaltung. (Wie Jeff Jarrett bei WWE einst spektakulär in Ungnade fiel)

Die Verkündung verhinderte nicht, dass SmackDown mit einer Massenprügelei endete.

Street Profits vor dem Aus, um Montez Ford zu pushen?

Die Usos werden bald seit über einem Jahr Tag-Team-Champions des SmackDown-Kaders sein, im Mai vereinigten sie die Titel mit einem Sieg über RK-Bro auch mit den Gürteln der Montagsshow RAW. Die populären Street Profits - die auch jeweils eine Regentschaft bei RAW und SmackDown auf dem Konto haben - wären eigentlich eine logische Ablösung, aber es gibt Gründe anzunehmen, dass es anders kommen könnte.

WWE thematisierte vor der Kamera in den vergangenen Wochen mehrmals, dass es „Probleme“ zwischen Dawkins und Ford geben soll, ein sicheres Indiz, dass in der Hinsicht etwas im Busch ist.

Die Andeutungen passen auch zu Medienberichten, dass die Promotion Ford mittelfristig als verheißungsvollen Einzelstar und potenziellen Champion sieht - eine Ansicht, die auch schon Ikone Dwayne „The Rock“ Johnson öffentlich vertreten hat, sowie im SPORT1-Interview auch RAW-Damenchampion Bianca Belair, Fords Ehefrau.

Ford hat in den vergangenen Monaten auch auffällig an Muskelmasse zugelegt, ein Faktor, auf den bei WWE Wert gelegt wird bei der Auswahl von Stars.

Es muss noch nicht jetzt so kommen, dass die Street Profits zerbrechen und die nächste Karriere-Phase von Ford eingeleitet wird. Es ist allerdings ein plausibles Szenario, dass der von WWE gezeichnete Frust über einen vergeblichen Griff nach den Titeln zum Katalysator dafür wird.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 15. Juli 2022:

Non Title Match: Liv Morgan besiegt Natalya

Drew McIntyre besiegt Ridge Holland

Madcap Moss besiegt Theory durch Disqualifikation