WM 2022: Kein deutsches Fan-Camp in Katar - Dubai als Ersatz

WM: Deutsches Fancamp in Dubai statt Katar © AFP/SID/INA FASSBENDER

Bei der Fußball-WM in Katar wird es anders als gewohnt kein Camp für Fans der deutschen Nationalmannschaft im Gastgeberland geben. Der Fanclub Nationalmannschaft schlägt seine Basis stattdessen in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf. Die Fans werden von dort zu den Spielen jeweils ins Nachbarland fliegen.