Voss-Tecklenburg freut sich auf "Nachbarschaftsduell"

Milton Keynes (SID) - Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg geht mit großer Vorfreude in das Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft gegen Österreich am Donnerstag (21.00 Uhr/ARD und DAZN). "Wir freuen uns auf ein Nachbarschaftsduell", sagte die 54-Jährige am Freitagabend. Der österreichische Einzug in die Runde der letzten Acht sei "hochverdient" gewesen.