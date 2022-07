Leichtathletik-WM : Peruanische Geherin Garcia holt erstes Gold

Die Peruanerin Kimberly Garcia Leon hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene den ersten Titel geholt und die erste Medaille für das südamerikanische Land gewonnen. Die 28-Jährige setzte sich am Freitag im Gehen über 20 km in einem von goßer Hitze geprägten Rennen in 1:26:58 Stunden vor der Polin Katarzyna Zdzieblo (1:27:31) und Shijie Qieyang aus China (1:27:56) durch