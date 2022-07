Wolfsburg: Ausgerechnet! Niko Kovac vergleicht Max Kruse mit Thomas Müller

Kampfansage! Kovac will mit Wolfsburg angreifen

Max Kruse spielt in den Planungen von Niko Kovac eine bedeutende Rolle. Der Neu-Coach des VfL Wolfsburg sieht Parallelen zu einem Bayern-Star.

Beim VfL Wolfsburg muss Max Kruse nach den neuesten Aussagen von Trainer Niko Kovac nicht um seinen Platz in der Mannschaft fürchten.

„Er hat Fähigkeiten wie Thomas Müller“

Sollte Kruse fit bleiben, zählt Kovac ihn zu den absoluten Top-Scorern der Bundesliga. Diese besonderen Fähigkeiten kennt der Kroate auch von einem anderen Spieler in der Liga:

„Er (Kruse, Anm. d. Red. ) ist ein Spieler, trotz seiner 34 Jahre, der pro Saison immer 15 Tore schießen und noch mal fünf bis zehn auflegen kann. Die Qualität hat er, die haben nicht viele in der Bundesliga“, erklärte Kovac. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Kovac bezeichnete Müller einst als Notnagel

Besonders an dieser Aussage: Ausgerechnet unter Niko Kovac konnte Thomas Müller nicht an seine gefürchteten Scorer-Qualitäten anknüpfen.

Dabei degradierte der Neu-Coach der Wölfe ihn sogar zu einer Art Notnagel: „Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen“, erklärte Kovac damals.

Eine Aussage, für die er sich zwar später entschuldigen sollte, aber nicht gut in der Chefetage der Münchner ankam. Nach einer Durststrecke von fünf Spielen ohne Sieg war für Kovac im Herbst 2019 nach rund 16 Monaten Jahren Schluss an der Säbener Straße.

Nun will Kovac nach seiner Amtszeit bei der AS Monaco wieder erfolgreich in der Bundesliga arbeiten - mithilfe seines Schlüsselspielers Kruse.