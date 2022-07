Mainz verliert Test gegen Besiktas Istanbul

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat in seinem dritten Test der Sommervorbereitung die erste Niederlage kassiert. Die Rheinhessen verloren am Freitag in Kufstein/Österreich gegen den türkischen Erstligisten Besiktas Istanbul mit 0:1 (0:1). Den Treffer des Tages erzielte der ehemalige Frankfurter Cenk Tosun in der 24. Minute.