2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern - Hannover 96 2:1, Kraus trifft in Nachspielzeit

Der 1. FC Kaiserslautern hat den Traumstart in die 2. Bundesliga geschafft.

Den Roten Teufeln gelang der Siegtreffer im Eröffnungsspiel vor 40.500 frenetischen Fans am Betzenberg gegen Hannover 96 in der Nachspielzeit zum 2:1 (1:0).

Mike Wunderlich sorgte für das 1:0 der Hausherren (12.), Havard Nielsen glich spät aus (80.). Am Ende wurde Kevin Kraus zum Helden (90.+2).

Nach vier Jahren in der 3. Liga gelang dem Deutschen Meister von 1998 also die perfekte Rückkehr.

Neuzugang Erik Durm meinte bei Sky: „Es war genial. Es war Gänsehaut-Feeling von Anfang an. Ich kannte es nur als kleiner Junge. Ich hätte mir nie erträumen lassen, dass ich hier mal mit dem Trikot auf dem Platz stehe.“

Der Coach fügte an: „Das hier muss man erleben und ein Stück weit auch leben.“

Wunderlich nutzt Mega-Patzer aus

So lief Terrence Boyd dazwischen, legte den Ball quer und Wunderlich musste nur noch den Ball in das leere Tor grätschen (12.). (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Danach blieb Lautern am Drücker und hatte durch Ben Zolinski (20.) und Kenny Prince Redondo (40.) weitere Chancen.

Nielsen belohnt Hannover spät

Der Ausgleich bahnte sich an und fiel nach Hereingabe von Cedric Teuchert. Havard Nielsen vollendete aus fünf Metern (80.).

In der Nachspielzeit sorgte Kenny Prince Redondo per Fallrückzieher für die Vorlage zum entscheidenden Treffer. Kevin Kraus stand in der Mitte richtig und schoss aus kurzer Distanz ein (90.+2).