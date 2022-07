eSport: Zwei Deutsche im WM-Achtelfinale

Zwei deutsche eSportler haben beim FIFA eWorld Cup in Kopenhagen das Achtelfinale erreicht. Neben dem deutschen Meister Dylan "DullenMike" Neuhausen qualifizierte sich am Freitag auch Umut "Umut" Gültekin vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig für die nächste Runde der offiziellen Weltmeisterschaft in FIFA 22.

32 eSportler hatten sich für das Turnier in Dänemark qualifiziert. Nur die besten Vier der jeweiligen Gruppen erreichten die K.o.-Runde am Samstag, am Sonntag stehen die Halbfinals und das Endspiel an. Das Preisgeld des Wettbewerbs beträgt 500.000 Dollar.