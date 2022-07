FC Bayern: Daran hakt der Deal mit Matthijs de Ligt! Was Robert Lewandowski damit zu tun hat

Die Ausgangslage ist klar: Der FC Bayern will den Verteidiger von Juventus Turin verpflichten, der Spieler wiederum will nach München. Nach SPORT1 -Informationen hat der 22-Jährige dem Rekordmeister bereits seine Zusage gegeben . Verbal ist man sich über einen Vertrag bis 2027 einig.

Dennoch gibt es aktuell wenig Bewegung im Transferpoker um den Niederländer. Anfang der Woche war Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic in Begleitung des Technischen Direktors Marco Neppe in Turin, um mit den Italienern über einen Transfer zu verhandeln.

Noch kein zweites Angebot für de Ligt

Doch die Münchner sind mit ihrem ersten Angebot für de Ligt abgeblitzt. Dieses soll – so erfuhr es SPORT1 aus Juve-Kreisen - aus einem Fixbetrag von 60 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro an leicht, sowie 5 Millionen Euro an eher schwieriger zu erreichenden Bonuszahlungen bestanden haben.