2. Bundesliga mit Kaiserslautern, HSV und Fürth live im TV, Stream, Ticker

Der Ball rollt wieder! Die Sommerpause im deutschen Profifußball ist offiziell vorbei: am Freitag beginnt die Saison in der 2. Bundesliga.

So können Sie die 2. Bundesliga live im TV & Stream verfolgen:

Den Roten Teufeln kommt dann auch gleich die Ehre zuteil, die Spielzeit zu eröffnen - mit einem Heimspiel gegen Hannover 96. Die Pfälzer hatten sich in der Relegation gegen Dynamo Dresden durchgesetzt. Hannover landete in der vergangenen Saison auf dem elften Platz.

2. Bundesliga live: SPORT1 zeigt Topspiel

Am Samstag stehen dann fünf Spiele auf dem Programm, inklusive des ersten Topspiels der Saison. SPORT1 zeigt am Abend ab 19.30 das Duell zwischen Magdeburg und Fortuna Düsseldorf live im Free-TV. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Hamburger SV startet nächsten Anlauf in der 2. Bundesliga

Am Sonntag startet dann der Hamburger SV seinen nächsten Versuch in der immer länger werdenden Mission, in die Bundesliga zurückzukehren. Vor wenigen Monaten war man an Hertha BSC in der Relegation denkbar knapp gescheitert.