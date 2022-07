EM-Aus für Frankreichs Star-Stürmerin Katoto

Frankreichs Fußballerinnen müssen für den Rest der Europameisterschaft in England auf Star-Stürmerin Marie-Antoinette Katoto verzichten.

Frankreichs Fußballerinnen müssen für den Rest der Europameisterschaft in England auf Star-Stürmerin Marie-Antoinette Katoto verzichten. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP am Freitag unter Berufung auf informierte Kreise. Katoto habe beim Sieg gegen Belgien (2:1) am Donnerstag einen Bänderriss und eine Meniskusverletzung im rechten Knie erlitten, die Stürmerin von Paris St. Germain war bereits nach 17 Minuten ausgewechselt worden.