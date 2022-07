Bayern-Talent Malik Tillman vor Wechsel zu den Glasgow Rangers

Wie SPORT1 bestätigen kann, absolviert der 20-Jährige bereits den obligatorischen Medizincheck in Schottland und soll danach den Vertrag bei den Rangers unterschreiben. Zuvor berichtete der kicker . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Tillman spielt seit 2015 an der Säbener Straße, allerdings konnte er sich in die Profi-Mannschaft des Rekordmeisters nie etablieren. In der abgelaufenen Saison brachte es der Mittelfeldspieler wettbewerbsübergreifend auf sieben Einsätze.