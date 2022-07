Der FC Bayern hat mehr zu verlieren als Robert Lewandowski - Kommentar

Das macht Lewandowskis Trainingsrückkehr so kompliziert

Der Markt an Weltklasse-Mittelstürmern ist überschaubar, das Angebot des FC Barcelona bislang nicht zufriedenstellend genug: Man kann durchaus verstehen, dass die Bosse des FC Bayern einem Verkauf von 50-Tore-pro-Saison-Garant Robert Lewandowski (noch) zögerlich gegenüberstehen.

Lewandowski gefährdet Autorität von Nagelsmann

Das hat sein Berater Pini Zahavi schon vor Monaten glaubhaft versichert, das ist auch in diesen Tagen wieder vermehrt aus seinem Umfeld zu hören. Der größte Leidtragende wäre in diesem Fall Trainer Julian Nagelsmann, dessen Autorität bereits in der abgelaufenen Rückrunde von Lewandowski untergraben wurde.