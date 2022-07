World Games LIVE im TV: Lucie-Marie Kretzschmar greift beim Beach-Handball nach Gold

Nicht nur, dass die 21-Jährige unlängst mit der deutschen Beach-Nationalmannschaft WM-Gold holte und dabei als eine der herausragendsten Akteurinnen bestach - sie ist auch die Tochter jenes berühmten Stefan Kretzschmar, an dem in Deutschland niemand vorbeikommt, der mal das Wort „Handball“ gehört hat.

Eines hat er jedoch nicht, und das ist genau dieser WM-Titel, den seine Tochter Ende Juni in Griechenland holte. Im Finale gegen Spanien, zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Beach-Handballs der Frauen.

Nächstes Gold für Beach-Handballerinnen?

Kretzschmar auch in der Bundesliga

Kretzschmar: „Nicht immer fair“

Am Ende ging es doch in den Handball - vielleicht auch wegen der guten Gene ihres Vaters, dessen Eltern ebenfalls in der Sportart aktiv gewesen waren. So fügt sich das Bild.